Il Btp Valore supera i 10 miliardi in due giorni

Le sottoscrizioni del Btp Valore superano i 10 miliardi di euro in due giorni. Dopo i 6,44 miliardi di ordini del primo giorno di collocamento, nella seconda giornata le richieste hanno raggiunto i 3,6 miliardi di euro. Gli analisti di Citi hanno notato come ieri le sottoscrizioni abbiano superato le aspettative, spinte dall'attesa di un calo dei tassi e da un un premio di 25 punti base rispetto al rendimento del Btp di durata analoga, se mantenuto fino a scadenza. Nel caso in cui la domanda si mantenga così forte, secondo Citi il Btp Valore potrebbe raccogliere più di 15 miliardi di euro.