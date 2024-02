Il Bitcoin supera 57mila dollari per la prima volta dal 2021

Il Bitcoint supera i 57mila dollari per la prima volta dalla fine del 2021 sostenuta dalla domanda degli investitori così come da ulteriori acquisti da parte di MicroStrategy. La valuta digitale ha guadagnato fino al 4,4% raggiungendo i 57.039 dollari prima di ridurre il balzo ed essere scambiato a 56.085 dollari a Londra. Il prezzo del Bitcoin è aumentato del 32% dall'inizio dell'anno estendendo il rally alimentato - rileva Bloomberg - anche dall'appetito speculativo per token più piccoli come Etere e Dogemoneta.