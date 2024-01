Il Bitcoin è calato del 16% dal via libera della Sec agli Eft

Il Bitcoin è sceso del 16% nelle ultime due settimane dal lancio degli Eft nella criptovaluta. Il calo riflette le prese di profitto degli investitori che hanno approfittato del balzo della valuta digitale in attesa del via libera della Sec agli exchange traded fund, e poi sono usciti dal mercato. Il Bitcoin solo oggi è in calo del 3% ed è sceso sotto i 39.000 dollari per la prima volta da dicembre.