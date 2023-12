Ibl Banca accoglie Credit Factor nel proprio gruppo

Credit Factor S.p.A., joint venture paritetica del Gruppo IBL Banca con Europa Factor avviata 5 anni fa specializzata nell'acquisto e nella gestione di crediti (NPE), entra a far parte del consolidato del Gruppo Bancario. Tale nuova configurazione è effettiva a partire da dicembre 2023 e non incide sull'attuale composizione azionaria di Credit Factor, che resta partecipata al 50% da Bca Banca (controllata al 100% da IBL Banca) e al 50% da Europa FactorL'ingresso di Credit Factor nel Gruppo Bancario "costituisce una ulteriore leva di crescita e permette alla Società di beneficiare di un ampliamento della sua capacità di funding", ha dichiarato IBL. Nei primi 9 mesi del 2023, Credit Factor, in linea con gli obiettivi di budget, ha registrato un utile netto di 8,5 milioni di euro. La Società ha acquistato crediti per 2,5 miliardi di euro (valore nominale lordo) superando nel 2023 la soglia di 6 miliardi di euro di crediti in termini di Gross Book Value e conta 2,5 milioni di clienti, posizionandosi quale uno dei principali player italiani del settore dei crediti retail non performing unsecured"L'ingresso di Credit Factor nel Gruppo Bancario IBL Banca rappresenta la naturale evoluzione della joint venture avviata con soddisfazione 5 anni fa insieme a Europa Factor. Il nuovo assetto garantisce ulteriori strumenti per lo sviluppo dell'attività di Credit Factor e conferma la nostra volontà di consolidare il business nel settore NPE", ha spiegato Mario Giordano, Amministratore Delegato del Gruppo IBL Banca.