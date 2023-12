I giochi in cima alla top ten dei regali di Natale

I giocattoli si confermano al primo posto nella top ten dei regali di Natale, seguiti dai prodotti di profumeria. Per la prima volta, dal 2016, quando è stata stilata la classifica, sul podio si piazzano i generi casalinghi durevoli e non durevoli, come utensili da cucina e cristalleria da tavola. A rivelarlo è lo studio dell'Unione Nazionale Consumatori, basato sui dati Istat sulle vendite al dettaglio in valore. Al quarto posto si collocano i prodotti di cartoleria (libri, calendari, penne, agende, cartoline), spesso regalati dalle aziende. Seguono le dotazioni per l'informatica, dalla telefonia a computer, tablet, e-book; e gli elettrodomestici come tv, macchine da caffè elettriche, tostapane, rasoi elettrici, aspirapolveri, videocamere. In settima posizione troviamo le calzature, valige, borse, portafogli, Foto-ottica e strumenti musicali e gioielli, orologi, fiori e piante, cornici, oggetti d'oro o argento. Chiude la top ten l'abbigliamento, mentre in undicesima posizione si colloca la voce alimentari e bevande, che comprende sia l'aumento di spesa che si verifica per il pranzo di Natale sia i regali a base di cibo, come panettoni, pandori, dolciumi, spumanti. “La nostra non è una classifica dei regali più graditi o desiderati, ma di quelli che vengono normalmente fatti, sulla base degli incrementi delle vendite - ha spiegato Massimiliano Dona, Presidente dell'Unc -. Alcuni prodotti sono molto donati anche perché sono regali facili da fare, che non richiedono particolari sforzi di fantasia e hanno prezzi per tutte le tasche. I bambini restano i protagonisti indiscussi del Natale”.