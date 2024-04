I brand made in Italy valgono 122 miliardi dollari, primo Gucci

Segnali di ripresa quest'anno per i brand italiani dal valore più alto, con un valore totale di 122,7 miliardi di dollari e una crescita dell'11% rispetto allo scorso anno. Lo afferma il nuovo report Kantar BrandZ Top 40, secondo il quale complessivamente sono 28 i brand italiani cresciuti di valore nella classifica di quest'anno, sfruttando l'onda lunga della ripresa post-pandemica e un aumento nella fiducia dei consumatori. Il settore del lusso domina ancora la classifica, con Gucci che mantiene la propria posizione come brand italiano dal valore più alto, con un valore pari a 26 miliardi. Con un valore complessivo di 44,2 miliardi sono nove i brand italiani del lusso in classifica, con Prada sesto a 5,2 miliardi e Fendi settimo a 5,1 che rimangono in top 10. Enel si aggiudica la medaglia d'argento nella Top 40 di quest'anno, con una crescita del valore del brand del 37%, rendendolo quello con l'aumento maggiore nella classifica dei primi dieci. Terzo Ferrari a 10,1 miliardi, con una crescita del 30% del valore del brand, secondo Kantar BrandZ .