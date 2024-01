Howden aquista 4 assicurazioni in Europa

Prosegue la crescita del gruppo Howden che, tra dicembre 2023 e l'inizio del 2024, ha portato a termine quattro operazioni di acquisizione nel brokeraggio assicurativo europeo. Come spiega una nota a inizio dicembre è stata annunciata l'acquisizione di Haakon ag, broker internazionale svizzero di riassicurazione, poi quelle di North Risk, quarto intermediario assicurativo danese e quindi di VLC & Partners Holding, uno dei maggiori broker assicurativi indipendenti dei Paesi Bassi. Infine, il 4 gennaio scorso, l'acquisizione di Arctic Insurance, broker assicurativo norvegese in rapida crescita. "Con queste nuove acquisizioni - commenta il ceo di Howden Italia Federico Casini - il numero totale di dipendenti in Europa supererà i 4.000, con oltre 130 uffici in 22 Paesi. Si conferma una volta di più l'ambizione di Howden di portare avanti senza sosta la costruzione del broker europeo leader per clienti e talenti, unendosi alle migliori aziende nei diversi Paesi".