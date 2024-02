Hannappel (Pmi), 'continueremo ad investire in Italia'

'Continueremo ainvestire in Italia, con l'opportunità di far crescere le persone'. Lo ha detto Marco Hannappel, amministratore delegato di Philip Morris Italia, al Forum in Masseria 2024 organizzato da Bruno Vespa alle Terme di Saturnia, facendo il punto sull'attività di Philip Morris che è presente in Italia da 60 anni. 'Abbiamo deciso di investire in questo Paese puntando sulle eccellenze del territorio, perché qui c'è la possibilità di innovare e di costruire filiere innovative integrate - ha detto - A partire dal 2016 abbiamo cambiato completamente la nostra strategia, decidendo di uscire dal mercato della sigarette e mi auguro che l'Italia possa essere tra i primi paesi al mondo a raggiungere questo obiettivo'. 'Nel 2016, a Crespellano, in provincia di Bologna - ha aggiunto Hannappel - abbiamo inaugurato la più grande fabbrica degli ultimi venticinque anni dedicata ai prodotti innovativi senza combustione, frutto di oltre un miliardo e mezzo di investimento. Dove prima c'era un campo di sterpaglie abbiamo costruito un Centro che oggi esporta in 50 Paesi nel mondo e pesa mezzo punto del pil. Con ulteriori 600 milioni di investimento, abbiamo inaugurato anche un Centro per l'eccellenza industriale, una fabbrica delle fabbriche che aiuta a riconvertire le altre fabbriche di Philip Morris nel mondo con macchinari italiani'. 'La nostra filiera integrata dà lavoro a 41mila persone anche attraverso accordi pluriennali che sottoscriviamo da più di 10 anni con il ministero dell'Agricoltura e Coldiretti, ciascuno dei quali prevede un investimento di 500 milioni di euro. Per chiudere il cerchio della nostra filiera abbiamo annunciato proprio di recente Rec, un progetto molto importante dal punto di vista tecnico per il riciclo dei nostri dispositivi senza combustione, con un recupero in media di oltre l'80% delle materie prime. Non possiamo crescere senza far crescere le persone - ha concluso l'Ad di Philip Morris Italia - per questo l'anno scorso abbiamo inaugurato il Philip Morris Institue for Manufacturing Competences, un centro per lo sviluppo delle competenze dell'Industria 4.0 e lo abbiamo fatto con partner del mondo accademico e della della formazione'.