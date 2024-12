Grimaldi, Ue danneggia trasporti via mare, più aiuti in manovra

Di fronte a "politiche europee dannose" per il trasporto marittimo, il presidente di Alis, Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, Guido Grimaldi, chiede "supporto al Governo", dal palco dell'Assemblea generale di Alis 2024. Normative come l'Ets (Sistema di scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra) ed il Fuel Eu sono tassazioni che non sono state ancora introdotte per il trasporto stradale, "si sta così danneggiando la solo modalità marittima che è virtuosa", spiega Grimaldi. Sei milioni di camion sono stati sottratti dalle autostrade italiane grazie all'intermodalità e attraverso i porti ed interporti 5,4 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 sono state abbattute, secondo i dati elaborati dal centro studi di Alis in collaborazione con Srm sull'attività dei soci dell'associazione. Grimaldi chiede quindi di "aumentare le dotazioni finanziarie degli incentivi pubblici per la modernizzazione dei mezzi e per l'intermodalità marittima e ferroviaria, come il Sea Modal Shift ed il Ferrobonus che sono oggi più che mai indispensabili per il settore".