Gozzi: 'tutelerò il mio diritto e di chi mi sostiene'

"Quando vedremo quali sono le motivazioni useremo le regole della giustizia interna di Confindustria per tutelare non tanto il mio diritto quanto di tutti quelli che mi hanno espresso consenso in queste in queste settimane in questi mesi", dice l'industriale Antonio Gozzi, ai giornalisti, lasciando via dell'Astronomia, dell'esclusione della sua candidatura alla presidenza di Confindustria. Valuta anche un ricorso alla magistratura? "Vedremo. Adesso non mi chiedete non mi chiedete di più di quello che vi ho detto quello che vi poteva dire però ho detto. Vediamo vediamo...", risponde.