Gozzi, l'ex Ilva privata senza passività e con riduzione delle emissioni di carbonio Il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, afferma che non è favorevole alla nazionalizzazione permanente dell'Ex Ilva, ma ritiene necessaria una fase transitoria in cui lo Stato si faccia carico degli investimenti per la decarbonizzazione degli impianti e dei debiti accumulati. Gozzi sostiene che, nel medio e lungo periodo, la siderurgia italiana potrebbe pensare a un'operazione redditizia, come quella proposta da Arvedi.