Google elimina account inattivi da 2 anni da venerdì

A partire da venerdì, Google inizierà a rimuovere gli account inattivi da almeno due anni. Come riportato da CNN, l'azienda aveva annunciato la nuova politica a maggio, affermando che è principalmente volta a prevenire i rischi per la sicurezza. Gli account più vecchi, infatti, hanno maggiori probabilità di fare affidamento su password riciclate e sono meno propensi ad adottare misure di sicurezza come la verifica in due passaggi, rendendoli più vulnerabili a problemi come phishing, attacchi informatici e spam. Google ha iniziato a inviare avvisi agli utenti interessati da agosto, e con un approccio graduale i primi account ad essere eliminati saranno quelli creati e mai più visitati. Per mantenere un indirizzo attivo, invece, è sufficiente accedere all'account o a qualsiasi servizio Google almeno una volta ogni due anni, ad esempio leggendo un'e-mail, guardando un video o eseguendo una ricerca. "Rimuovendo in modo proattivo questi account, Google riduce efficacemente la superficie di attacco a disposizione dei criminali informatici", ha spiegato a CNN Oren Koren, cofondatore della società di sicurezza informatica Veriti. "Questa azione di Google esemplifica una tendenza più ampia nel settore - ha aggiunto - ovvero adottare misure preventive per rafforzare il panorama generale della sicurezza digitale".