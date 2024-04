Inizierà giovedì alle 13.30 in sede referente in Commissione Lavoro della Camera, l'avvio dell'esame della proposta di legge delle opposizioni sulla settimana corta. Il provvedimento porta le firme di Arturo Scotto Pd), Nicola Fratoianni (SI) e Giuseppe Conte (M5S). In questa seduta, non sono previste votazioni.