Giorgetti, Ue è cambiata, priorità è rafforzare l'impresa

La pandemia e le guerre sul territorio europeo "hanno sovvertito le certezze che guidavano le politiche ambientali ed agricole dell'Ue" che prima puntavano ad "alzare l'asticella e chiedere alle imprese di saltare sempre più in alto" mentre ora ha capito che "l'impresa non è il problema ma la soluzione: la priorità è quindi il rafforzamento dell'offerta produttiva come hanno messo il rapporto sul mercato unico e la produttività elaborati in questi mesi". A sottolineare i cambiamenti dell'approccio europeo ad ambiente ed agricoltura è stato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti intervenendo all'assemblea di Confagricoltura Varese. "Sono contento di questo cambiamento di approccio - ha aggiunto - anche se da ministro sono preoccupato dal ritardo con cui ci siamo arrivato e dello sforzo e delle risorse che servono per recuperare il tempo perduto".