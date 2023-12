Giorgetti, troppe regole frenano la crescita

Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha ricordato in audizione alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulla governance Ue che non bisogna trascurare di far sì che le esigenze di consolidamento siano compatibili con l'intento di favorire una crescita sostenibile e duratura dell'economia, che potrebbe essere ostacolata da vincoli eccessivi e regole troppo stringenti. Il Governo è disposto a ricercare una soluzione, ma la stessa non deve tradursi in un sistema eccessivamente complesso e potenzialmente contraddittorio. L'Italia intende ridurre il debito in maniera realistica, graduale e sostenibile nel tempo, in un assetto che protegga e incentivi gli investimenti. Perciò, Giorgetti ha concluso che le regole fiscali e di bilancio non siano il fine ma il mezzo, e che il Governo sarà coerente con questo approccio.