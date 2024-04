Giorgetti, 'puntiamo ad aggiustamento conti in 7 anni'

Il governo punta a "concordare con la Commissione europea l'estensione a sette anni dell'aggiustamento di finanza pubblica" per mettere in debito in un sentiero di riduzione. E il futuro Piano strutturale di bilancio di medio termine da sottoporre all'Ue "non potrà che partire dai risultati già conseguiti con il Pnrr" consolidando gli investimenti e le riforme su transizione ecologica e digitale e rispondendo "alle esigenze di investimento della difesa e agli imprescindibili obiettivi di miglioramento dell'equità sociale e di ripresa demografica del Paese". Lo scrive il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nell'introduzione al Def.