Giorgetti, obiettivo replicare taglio del cuneo nel 2025

"La decontribuzione che scade nel 2024, intendiamo assolutamente replicarla nel 2025, questo è il vero obiettivo che ci poniamo quando andremo a definire il Programma strutturale". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il cdm. Presentando il Def, il ministro ha spiegato che le di crescita sono viste in ribasso rispetto alla Nadef: "passiamo a una previsione dell'1% in diminuzione dello 0,2% rispetto a quanto previsto l'anno scorso". Si tratta di "previsioni assai complicate da fare per un quadro di carattere internazionale e geopolitico complicato". Il debito pubblico in risalita è invece "pesantemente condizionato dai riflessi per cassa del superbonus nei prossimi anni" ma successivamente al 2026 "comincerebbe a scendere".