Giorgetti, numerosi interessati a investire nell'ex Ilva

"Il nostro impegno massimo è quello di fare chiarezza sull'ex Ilva, poiché per produrre acciaio green sono necessari numerosi investimenti. Abbiamo bisogno di partner che si uniscano a noi in questo sforzo, poiché questo è il momento in cui la chiarezza è fondamentale", ha dichiarato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Ha inoltre spiegato che "attualmente c'è un partner che non ha ancora chiarito la propria posizione", ma ha sottolineato che ci sono molti interessati a produrre acciaio a Taranto, il più grande polo produttivo di acciaio in Europa. "Desideriamo partner che condividano la nostra grande ambizione di produrre acciaio in Italia, ma in modo compatibile con l'ambiente", ha concluso.