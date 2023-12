Giorgetti, Ita-Lufthansa, stop Ue, ulteriori approfondimenti

Non è che l'Europa abbia sempre ragione. Ad esempio, sulla vicenda Ita-Lufthansa ci hanno messo un altro stop. Anche loro sbagliano, non è che l'Europa abbia sempre ragione e l'Italia abbia sempre torto: lo ha affermato il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intercettato in Senato. Ci hanno fatto capire che si passerà alla cosiddetta fase due, quindi serviranno altri mesi di approfondimenti, nonostante sia stato fatto esattamente ciò che era stato prescritto dalla stessa Commissione Ue. Il fatto che si perda altro tempo non è una cosa positiva. Quando gli è stato chiesto se ci siano problemi sulla concorrenza, ha risposto: "Secondo loro".