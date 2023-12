Giorgetti, decisione su Superbonus dipende dai conti

In merito al Superbonus, come ha affermato il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, "non viviamo su Marte, abbiamo anche i numeri, stiamo aspettando le ultime proiezioni per quanto riguarda il costo". Alla domanda sulla proposta di una Sal straordinaria sull'agevolazione, ha aggiunto: "Abbiamo un problema di tenuta dei conti pubblici da cui poi facciamo dipendere le decisioni".