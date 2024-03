Giorgetti all'Ft, 'pochi immaginavano lo spread ai minimi'

"Tre o quattro mesi fa, pochi potevano immaginare che lo spread oggi, a metà marzo, potesse essere di 123 punti base". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, al Financial Times, commentando la discesa del differenziale tra Btp e Bund ai minimi da novembre 2021. Gli sviluppi, evidenzia il foglio britannico, segnano "un'importante inversione di tendenza" rispetto a ottobre, "riflettendo la crescente fiducia del mercato nella gestione dell'economia da parte della premier Giorgia Meloni, in un momento in cui la crescita in Germania è in fase di stallo". Giorgetti spera che lo spread "continui in questa direzione".