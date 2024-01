Gentiloni, spero problema Italia sul Mes si possa risolvere

"C'è una posizione italiana specifica sul Mes perché il Parlamento ha votato di non supportare l'emendamento del Mes permettendo il backstop per le crisi bancarie. Spero che questo problema si possa risolvere in futuro". Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni in audizione in commissione Econ al Parlamento europeo. "Naturalmente siamo una democrazia, prendiamo atto della decisione del Parlamento e penso che sia una decisione da rispettare", ha spiegato. Penso che il tema del Mes "sarà discusso anche all'Eurogruppo lunedì prossimo", ha segnalato il commissario.