Gentiloni, "Rimpianto sul Mes spinge alla ricerca di una soluzione"

"C'è sicuramente un senso di rammarico per la decisione sul Mes, ma, come si suol dire, il Parlamento è sovrano. Tuttavia, ritengo che questo rammarico debba spingerci a trovare una soluzione a questa questione, poiché non possiamo ignorare la possibilità di utilizzare tali risorse, che è sostenuta dalla maggior parte dei Paesi. Queste sono le parole del commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo all'Eurogruppo. Pertanto, c'è rispetto per la scelta del Parlamento, ma anche un senso di rammarico e la volontà di andare avanti", ha sintetizzato Gentiloni.