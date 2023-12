Gas naturale a più di 36 euro/MWh ad Amsterdam

Accelera il gas naturale oltre i 36 euro al MWh sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di gennaio guadagnano il 6,44% a 36,38 euro al MWh, spinti dai timori per l'acuirsi della guerra tra Israele ed Hamas. Il Mar Rosso infatti è una delle principali linee di transito per le navi che trasportano il metano in Europa.