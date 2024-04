Gallo (Italgas): 'Nostro network protagonista della transizione'

"In questi anni abbiamo investito importanti risorse e reso il nostro network protagonista della transizione ecologica", sottolinea Paolo Gallo, a.d. di Italgas, in occasione della presentazione della 'planet week', serie di eventi che accompagnerà il G7 Clima, Energia e Ambiente di fine aprile alla Reggia di Venaria. Italgas è tra i main supporter. "Grazie alle reti smart, digitali e flessibili, oggi siamo in grado di accogliere e distribuire gas rinnovabili che sostituiranno progressivamente quello di origine fossile. Un risultato - rileva Gallo - coerente con l'esigenza di equilibrare le tre dimensioni fondamentali dell'energia: sicurezza degli approvvigionamenti, sostenibilità ambientale e competitività dei costi per imprese e cittadini. Il know how sviluppato nella distribuzione del gas permetterà importanti progressi anche nelle reti idriche dove è sempre più urgente ridurre le perdite e restituire valore alle comunità. Abbiamo accolto con entusiasmo l'invito ad aprire le porte della nostra sede agli eventi della Planet Week di Torino, la città che circa due secoli fa ha dato i natali a Italgas e che per noi rappresenta l'ideale ponte tra il passato e il futuro dell'energia alla cui realizzazione lavoriamo ogni giorno".