G7 Industria: dalle imprese focus su Ia, innovazione, digitale

Emma Marcegaglia, B7 Chair, ha consegnato al ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso uno statement sulla posizione dell'industria su innovazione, digitalizzazione e intelligenza artificiale. "Se adeguatamente sfruttata - è la posizione delle confindustrie dei Paesi G7, rappresentata dalla Emma Marcegaglia alla riunione di ministri di oggi a Verona - l'Ia ha il potenziale per generare prosperità, aumentare l'inclusione sociale, migliorare l'assistenza sanitaria, supportare molteplici transizioni in corso ed espandere la portata delle tecnologie digitali a nuove applicazioni e settori. Una più stretta collaborazione tra il settore pubblico e quello privato è però essenziale affinché le applicazioni dell'Ia siano sicure e affidabili per tutti, aumentando la produttività e la competitività delle industrie e riducendo al minimo i rischi associati". Il B7 - evidenzia una nota - "si impegna a sostenere il G7 per stabilire regole, principi e standard efficaci per un uso più diffuso dell'Ia, con un approccio realmente multilaterale necessario per monitorare l'evoluzione dell'Ia e per fornire alla comunità del G7 un centro comune di conoscenza".