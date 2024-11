Fürstenberg Fassio, necessarie idee per equilibrio sociale

"Mai come oggi sono richieste soluzioni per garantire un equilibrio macroeconomico e sociale del sistema: figure come Raghuram Rajan e Francine Lacqua, che alimentano e diffondono nuove idee in questa direzione, sono preziose e meritano di essere premiate con questo prestigioso riconoscimento". E' quanto afferma Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis alla cerimonia del premio Bancor dell'associazione Guido Cari patrocinato dalla banca. Il riconoscimento è stato assegnato a Raghuram Rajan, già Governatore della Reserve Bank of India tra il 2013 e il 2016, per "la qualità della sua produzione scientifica, con particolare riferimento alla sua analisi della correlazione tra sviluppo dei mercati finanziari e rischiosità globale. Una ricerca che è stata suggellata dal suo storico appello a "salvare il capitalismo dai capitalisti"". Da quest'anno inoltre il Premio Bancor si arricchisce con una nuova categoria finalizzata a riconoscere figure di spicco del giornalismo internazionale che, attraverso il loro lavoro, hanno inciso in maniera determinante nel dibattito pubblico. La giuria del Premio Bancor ha conferito il premio a Francine Lacqua, anchor di Bloomberg. "Sono due figure che con la propria opera hanno dato esempio del corretto funzionamento dei nessi che uniscono economia e informazione" ha affermato Federico Carli, Presidente dell'Associazione Guido Carli.