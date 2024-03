Francia: rapporto deficit-Pil schizza al 5,5% in 2023

Il rapporto deficit/Pil della Francia ha raggiunto il 5,5% nel 2023, pari a 154,0 miliardi di euro: è quanto rivela l'Insee, l'Istituto Nazionale di Statistica di Parigi, pubblicando dati ben al di sopra del 4,8% registrato nel 2022. Per il 2023, il governo aveva stimato inizialmente un deficit al 4,9% del Pil per lo scorso anno. Il debito pubblico, precisa l'Insee, si attesta invece al 110,6% del Pil. Un livello inferiore a quello del 2022 (111,9%) ma quasi un punto in più rispetto alle previsioni del governo per il 2023 (109,7%).