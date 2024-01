Francia e ArcelorMittal investono 1,8 mld su Dunkerque

Il governo francese e ArcelorMittal hanno annunciato di investire 1,8 miliardi di euro (2 miliardi di dollari) nell'acciaieria di Dunkerque al fine di ridurre le emissioni di carbonio e tagliare le emissioni industriali del Paese del 6%. L'annuncio è stato fatto dal ministro delle Finanze Bruno Le Maire durante un incontro con i giornalisti, come riportato dalle agenzie internazionali. I fondi saranno utilizzati per finanziare due forni elettrici e un piano di riduzione delle emissioni dell'impianto. Il contributo dello Stato, che sarà approvato dall'Unione Europea, potrebbe raggiungere fino a 850 milioni di euro in base agli investimenti effettivi realizzati. Inoltre, il ministro ha aggiunto che Arcelor firmerà una lettera di intenti con Edf (Electricite de France) per un contratto di fornitura a lungo termine di energia nucleare.