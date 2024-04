Fondazione Crt, Venezia segretario generale a interim

Annapaola Venezia sarà segretario generale a interim della Fondazione Crt. Lo ha deciso questa sera il consiglio di amministrazione, iniziato alle 19 e ancora in corso alle 23. Venezia prende il posto di Andrea Varese che ha preso atto della sfiducia del board e si è dimesso. Già venerdì scorso quattro consiglieri su sette avevano chiesto la revoca del suo mandato. Varese, segretario generale da luglio 2023, ex manager Unicredt voluto dal presidente Fabrizio Palenzona, è stato contestato dal consiglio di amministrazione per avere segnalato all'autorità di vigilanza del Mef, senza prima informarlo, l'esistenza di un 'patto occulto' all'interno della fondazione per decidere e orientare le nomine. Non è però l'unica critica che i consiglieri fanno al nuovo vertice, accusato di essere estraneo alle dinamiche cittadine: nel mirino ci sono, in particolare, alcuni investimenti non condivisi come quello nelle vigne alessandrine. Rinviata, quindi, per ora, la scelta del successore di Varese..