Fondazione Crt, nessuna influenza su candidature Compagnia

"La Fondazione Crt e il presidente, Fabrizio Palenzona, non influiscono in alcun modo nel processo delle nomine per il Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo. La candidatura di Antonello Monti è stata ufficialmente proposta dalla Conferenza Episcopale". Lo precisa la Fondazione Crt. "Si tratta di dinamiche - spiega - nelle quali Fondazione Crt non è in alcun modo coinvolta. Pertanto le ricostruzioni dei media risultano del tutto inattendibili nonostante l'indiscusso apprezzamento del presidente Palenzona per l'impegno e le competenze dimostrate dal dottor Monti nel corso del mandato come consigliere della Fondazione Crt".