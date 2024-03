Fondazione Crt, nell'ultimo anno erogazioni per 71 milioni

Salgono a 71 milioni le risorse erogate sul territorio da Fondazione Crt nel 2023, esercizio chiuso con un avanzo di 121 milioni di euro e una posizione finanziaria netta pari a 652 milioni di euro, rispetto ai 569 dell'anno precedente. Sono dati del bilancio consuntivo approvato, all'unanimità, dal consiglio di amministrazione, presieduto da Fabrizio Palenzona. Il patrimonio netto ha raggiunto i 2,5 miliardi di euro, con un incremento del 6,6% rispetto al 2022. Il fondo di stabilizzazione, che tutela lo svolgimento dell'attività istituzionale di Fondazione Crt, è stato incrementato di 11,2 milioni e al 31 dicembre 2023 ammontava a 169 milioni. Nel 2023, inoltre, c'è stato un incremento del 28% delle cedole incassate: i dividendi introitati hanno raggiunto i 138,9 milioni. "Il 2023 ci ha permesso di tracciare la nuova rotta di Fondazione Crt che ha aumentato le risorse destinate al territorio, puntando al contempo a mantenere un livello di erogazioni stabile nel tempo. - commenta Palenzona - L'obiettivo è far diventare Fondazione Crt non solo un punto di riferimento per le iniziative a supporto del Piemonte e della Valle d'Aosta, ma anche un presidio di stabilità economica e finanziaria che possa intervenire a sostegno del territorio anche nelle fasi congiunturali più complesse".