Fondazione Cariplo approva il bilancio, progetti per 177 milioni

Fondazione Cariplo approva all'unanimità il bilancio 2023. Lo scorso anno la Fondazione ha sostenuto 1.178 progetti sul territorio di riferimento (Lombardia e province piemontesi di Novara e del Verbano Cusio Ossola) a fronte di un'attività filantropica complessiva per 177,6 milioni di euro. Si registra un trend in crescita, nel 2022 infatti l'attività filantropica complessiva era stata pari a 141,5 milioni di euro. Nel corso del 2023 sono stati sostenuti 112 progetti in campo ambientale per un valore di 11,5 milioni; 647 progetti a favore dell'arte e della cultura, con un impegno di 52,4 milioni; 109 progetti nel settore della ricerca scientifica a fronte di un impegno di 19,3 milioni; 273 iniziative per il sociale con un impegno di 73,6 milioni. A queste attività, suddivise per area di intervento, si aggiungono ulteriori 37 progetti ed iniziative di Fondazione Cariplo con 20,8 milioni di contributi; tra questi le attività sviluppate in collaborazione con le 16 Fondazioni di Comunità locali, presenti su tutto il territorio della regione Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. "Nel rileggere i risultati del bilancio 2023 vanno fatte alcune considerazioni, a partire dai numeri. La prima è che la fondazione ha donato oltre 170 milioni di euro: una dato importante frutto dell'impegno di tante persone, sostenendo 1.178 iniziative. Il patrimonio oggi ha raggiunto un valore davvero considerevole: 8,8 miliardi di euro. A maggio 2023 si è concluso il mandato sotto la guida del presidente Giovanni Fosti. Il bilancio di Fondazione Cariplo è dunque la somma, anzi la moltiplicazione degli sforzi e delle competenze di molte persone", afferma il presidente Giovanni Azzone.