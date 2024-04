Fmi conferma pil Italia 2024, taglia al +0,7% il 2025

Il Fondo Monetario Internazionale conferma una crescita dello 0,7% per l'Italia nel 2024, ma rivede al ribasso quella del 2025 al +0,7%, ovvero 0,4 punti percentuali in meno rispetto alle stime di gennaio. Nel Def il governo ha previsto una crescita dell'1,2% il prossimo anno. Con un +0,7% nel 2025 l'Italia è fanalino di coda del G7 in termini di crescita. Le stime del Fondo indicano infatti un +1,3% per la Germania, un +1,4% per la Francia, un +1,0% per il Giappone, un +1,5% per il Regno Unito, un +2,3% per il Canada e un +1,9% per gli Stati Uniti.