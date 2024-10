FlmUniti-Cub proclama sciopero gruppo Stellantis il 18 ottobre

La FlmUniti, il sindacato di categoria della Cub, ha proclamato per il 18 ottobre uno sciopero nazionale dell'intera giornata per il gruppo Stellantis e per tutto il settore auto. Lo rende noto il segretario generale della Cub, Marcelo Amendola. Analoga astensione dal lavoro era stata annunciata, nei giorni scorsi, da Fim, Fiom e Uilm. Il Centro Studi della Cub, che "produrrà una precisa analisi dei dati Stellantis, Fca e Fiat prima dello sciopero", denuncia "la totale mancanza di una politica di sistema". "Prima Fca, con l'ad Sergio Marchionne, ha puntato alla finanziarizzazione e non alla produzione del Gruppo, ora l'ad Carlos Tavares, pur negandolo, si appresta a una ulteriore inaccettabile riduzione della multinazionale". Il sindacato di base chiede, tra l'altro, "l'ingresso con una quota importante dello Stato in Stellantis, il mantenimento e l'aumento della produzione, il mantenimento e la crescita del numero dei lavoratori e degli stabilimenti". "E' stata sbagliata tutta la politica di sviluppo del settore - afferma Amendola -. Il tema non è il motore elettrico o termico, ma il controllo di tutta la filiera di produzione di entrambi i motori. Si deve investire nell'innovazione di prodotto con tecnologie adeguate. E' necessaria una politica europea comune per mantenere e ampliare i poli produttivi, in caso contrario, come si vede, nemmeno i marchi tedeschi riusciranno a sopravvivere".