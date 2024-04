Fitto, Commissione Ue archivia 7 procedure di infrazione

La Commissione europea ha archiviato sette procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, aperte in passato per violazioni del diritto europeo, con conseguente riduzione dei casi aperti da 70 a 63, il dato più basso da luglio 2018. Lo annuncia il ministero degli Affari Europei, il Sud, le politiche di Coesione e il Pnrr in una nota. Le sette archiviazioni riguardano due procedure in materia di recupero di aiuti di Stato, una sulle concessioni autostradali, una sul reddito di cittadinanza, una delle procedure in materia di ritardo dei pagamenti. Archiviata anche la procedura sul Piano nazionale di azione per il radon. E una settima procedura per il mancato recepimento di norme comunitarie.