Fitto ad Ance, nessuno opera Pnrr definanziata in Puglia

"In relazione alle preoccupazioni dell'Ance sugli investimenti Pnrr in Puglia, ancora una volta , dopo la Sicilia , siamo chiamati ad intervenire per ristabilire una corretta informazione e per evitare inutili ed incomprensibili allarmismi per le imprese e i cittadini in quanto non vi è nessun taglio di risorse. Nel dettaglio tutti gli interventi richiamati, spostati dal Pnrr d'intesa con la Commissione europea per ragioni oggettive , hanno , come è noto, trovato copertura finanziaria nell'ambito del Decreto-legge Pnrr, convertito in legge a fine aprile." Così il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in riferimento alla proiezione elaborata dall'Ance, che ha ipotizzato il rischio di tagli di 860 milioni di euro per le opere di rigenerazione urbana nella Regione Puglia.