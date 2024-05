First Cisl, nel trimestre utili grandi banche a 6 miliardi

Ancora un trimestre di utili per le grandi banche italiane dopo i buoni risultati del 2023. Secondo un'analisi del sindacato First Cisl sui conti delle prime cinque banche italiane (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps, Bper) l'utile netto aggregato è salito a 6 miliardi (+25,1%) grazie al margine d'interesse (+15%) e alle commissioni nette (+4,9%). La redditività beneficia anche del basso livello del costo del rischio (appena 22 punti base, con l'Npl ratio netto stabile all'1,4% e il peso dei crediti in bonis stage 2 sui crediti alla clientela in contrazione dal 12,3% al 10,8%). Il Roe annualizzato passa dal 12,5% al 14,7%. "Le banche italiane sono quelle che hanno beneficiato maggiormente del rialzo dei tassi della Bce. Ciò può essere dovuto sia ad una maggior presenza tra gli impieghi di quelli indicizzati all'Euribor sia, soprattutto, ad un minor adeguamento al rialzo della remunerazione della raccolta retail", sottolinea il rapporto.