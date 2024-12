Firmato a Trento il protocollo di intesa per la cooperazione di comunità internazionale

La promozione di relazioni territoriali basate sul modello di cooperazione di comunità è il primo obiettivo previsto dal protocollo di intesa firmato a Trento da Roberto Simoni, presidente della Federazione Trentina della Cooperazione, e Danilo Salerno, direttore regionale di Cooperativas de las Américas (ICA Americas), organzizazione regionale dell'Alleanza Cooperativa Internazionale.

"Il protocollo firmato oggi - ha commentato Salerno - rappresenta per noi un importante strumento utile nel raggiungimento dei nostri obiettivi di promozione del collegamento tra le cooperative del continente americano e la rete cooperativa mondiale, facilitando la loro partecipazione a reti specializzate e il loro coinvolgimento nei settori di interesse".

"È un piacere - ha aggiunto Simoni - poter mettere a fattor comune la nostra esperienza e il nostro know how per sostenere lo sviluppo cooperativo in altri territori".

L'intesa rappresenta il primo passo verso la definizione di opportunità di collaborazione e partnership in progetti di cooperazione internazionale e a finanziamento europeo, di reciproco interesse nei settori del welfare, distribuzione agroalimentare, economia della conoscenza, transizione verde e digitale. Tra le possibili azioni previste, l'adozione, in alcuni territori del continente americano, di soluzioni già implementate dalla Federazione, come la piattaforma inCooperazione, al fine di favorire lo sviluppo di nuovi modelli cooperativi di welfare, e il sistema di validazione delle competenze delle figure manageriali cooperative, che consente di creare cv formativi condivisi.

L'accordo, infine, consentirà di rafforzare la reciproca collaborazione a network internazionali, anche tramite la partecipazione alle celebrazioni previste nel 2025 per l'Anno Internazionale delle cooperative.