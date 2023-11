Fine del mercato tutelato di luce e gas, nessuna proroga Il Ministero ha annunciato che la fine del mercato tutelato di gas e luce non verrà prorogata. Il Mase istituirà un tavolo tecnico per studiare modalità di passaggio senza danni per le famiglie. Fine mercato gas: 10/1/2024, luce: 1/4/2024.