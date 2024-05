Fincantieri, Ebitda 100mln (+16%), ricavi stabili

Ebitda a 100 milioni (+16% sul primo trimestre 2023), Ricavi stabili a 1.767 milioni (+0,2%); Ebida margin al 5,7%, (era 4,9% nel primo trimestre 2023 e 5,2% a fine 2023); Posizione finanziaria netta negativa a 2.413 milioni di euro (2.922 milioni), in linea rispetto a euro 2.271 milioni a fine 2023. Sono i principali dati della trimestrale di Fincantieri che presenta, inoltre, un carico di lavoro complessivo "a livelli record", come lo definiscono al gruppo, per 39,3 miliardi di euro, pari a 5,1 volte i ricavi 2023, indicatore di un "forte sviluppo commerciale in tutte le aree di business con soft backlog di 17,3 miliardi".