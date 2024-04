Federacciai, a marzo -12,6% produzione acciaio su anno

A marzo la produzione italiana di acciaio, pari a 1,9 milioni di tonnellate), si è confermata in peggioramento nel confronto annuo, registrando una frenata del 12,6% sullo stesso mese del 2023. Nel primo trimestre dell'anno l'output nazionale, 5,4 milioni di tonnellate, ha consolidato una flessione del 4,5% nel confronto annuo. Lo rende noto Federacciai in una comunicato. "In deciso deterioramento la produzione delle due di famiglie di prodotti a caldo. I lunghi, prodotti principalmente destinati alle costruzioni, sono diminuiti dell'11,0% attestandosi a 1,2 milioni di tonnellate, e i piani, prodotti impiegati tra l'altro nell'automotive e nella meccanica, del 14,2% fermandosi a 794.000 tonnellate.