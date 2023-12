Fausto Manzana è il nuovo presidente della Fondazione Nord Est

Fausto Manzana è stato nominato Presidente della Fondazione Nord Est durante l'ultima riunione del Consiglio di Amministrazione, composto da Antonella Candiotto, Enrico Carraro, Pierroberto Folgiero, Luca Paolazzi, Direttore Scientifico della Fondazione, Stefania Segata e Pierluigi Zamò. Lo comunica una nota "La Fondazione Nord Est rappresenta un patrimonio di conoscenza prezioso per l'economia e la società di questa area geografica, in particolare per il mondo associativo Confindustriale, che va assolutamente preservato e rilanciato - ha dichiarato Manzana -. Trattando temi fondamentali per il futuro non solo del mondo industriale, ma anche delle nostre società, delle nostre città e dell'ambiente, la Fondazione ha un enorme potenziale che va sfruttato al meglio, e ci impegneremo a farlo" "L'arrivo di Fausto Manzana rappresenta una novità importante per la Fondazione Nord Est - ha commentato Paolazzi -, sia in termini di ampliamento della compagine sia in termini di azione concreta per il rafforzamento. Abbiamo obiettivi comuni sia nella definizione della missione e del ruolo della Fondazione per il territorio che la esprime sia nei mezzi per raggiungere una dimensione indispensabile per l'attività. Il rilancio ora può avvenire con maggiore sicurezza e rapidità, grazie alla volontà del Consiglio di Amministrazione che ha votato all'unanimità la sua presidenza".