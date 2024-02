Fastweb punta su rete e IA, ricavi wholesale +5% a 330 milioni

Fastweb chiude un 2023 in crescita grazie "alla focalizzazione sul controllo delle infrastrutture di rete e lo sviluppo di soluzioni a valore aggiunto basate sul Cloud, il 5G e i servizi di cyber security e la loro progressiva integrazione con l'Intelligenza Artificiale con l'obiettivo di diventare il provider di soluzioni AI di riferimento del mercato nazionale". In crescita i clienti (+8%), i ricavi (+6%) e i margini (+3%) grazie alle ottime performance del mobile e dei segmenti enterprise e wholesale. In particolare la divisione Wholesale ha raggiunto ricavi pari a 330 milioni (+ 5%) e in dodici mesi il numero di linee a banda ultralarga fornite agli altri operatori nazionali è balzato a 648.000, segnando un aumento di ben il 42%. Sostenuta anche la crescita della Business Unit Enterprise che raggiunge una quota di mercato pari al 35% e che registra a fine 2023 ricavi in aumento pari a 1.134 milioni di euro (+ 12% rispetto al 2022) grazie ai servizi abilitanti la digital transformation delle PA e delle aziende, inclusi il servizio mobile 5G, il Cloud e l'Edge Computing. In crescita anche i servizi di cybersecurity, con 7Layers, società specializzata del gruppo.