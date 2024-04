Fastweb entra nel mercato dell'energia, bolletta fissa

Fastweb entra nel mercato dell'energia elettrica, l'obiettivo, spiega l'ad Walter Renna è "contaminare" e "portare innovazione" in un mercato che fino ad oggi si è mosso solo sul fronte dei prezzi, puntando su "qualità e semplicità". L'offerta infatti è certificata attraverso le Garanzie d'Origine 100% da fonti rinnovabili ed è "l'unica a canone mensile fisso a seconda delle fasce di consumo, che semplifica la vita dando la certezza della spesa per i propri consumi energetici" spiega. Con la stessa semplicità e immediatezza delle offerte a prezzo fisso e consumi inclusi del servizio di connettività fisso e mobile, viene messo in evidenza, Fastweb Energia cambia il paradigma del mercato perché è l'unica offerta a canone fisso per fasce di consumo con un prezzo mensile che il consumatore può scegliere e conoscere prima di sottoscrivere l'offerta, un prezzo comprensivo di tutte le voci (spesa materia prima, spesa per trasporto e gestione contatore, spesa per oneri di sistema, accise, iva), sempre uguale, che dà quindi alle famiglie la certezza della spesa. Per i nuovi clienti Fastweb Energia è disponibile in tre profili sulla base dei consumi annui con canone mensile bloccato per 12 mesi dal momento dell'attivazione dell'offerta. L'obiettivo, spiega Renna è raggiungere 150 milioni di euro in tre anni di ricavi. Fastweb acquisterà energia da alcuni fornitori tra cui Eco trade e Agsm Aspo per poi rivenderla col proprio brand.