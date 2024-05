Farina (Ania), 'un modello di pool per i danni catastrofali'

Per la copertura dei danni catastrofali, "noi abbiamo disegnato in Ania un modello di pool che grazie alla mutualizzazione può raggiungere l'obiettivo di diminuire i costi per le imprese e ridurre le esigenze di capitale per le compagnie assicurative". Lo annuncia la presidente di Ania, l'associazione delle imprese assicurative, Maria Bianca Farina, al Rome Investment Forum di Febaf. "Dobbiamo lavorare ancora insieme al governo e alla Sace perché tutto questo possa realizzarsi", aggiunge Farina.