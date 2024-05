Farina (Ania), serve un commissario Ue per le assicurazioni

"Abbiamo proposto un commissario europeo che abbia come responsabilità primaria quella di una supervisione di tutta la legislazione e l'attività regolatoria che riguarda il settore assicurativo. E anche un coordinamento orizzontale di tutto quello che viene deciso nei vari ministeri". Lo afferma la presidente di Ania, l'associazione delle imprese assicurative, Maria Bianca Farina, a margine del Rome Investment Forum di Febaf dicendo di sentirne "l'esigenza". "La competenza assicurativa - spiega Farina - non è concentrata, ma gli investimenti li tratta un dicastero, la protezione un altro e così via. Se questi non si parlano, se non c'è qualcuno che coordina si rischiano di fare provvedimenti che magari sono non così legati alla visione comune. Qualche volta questo è accaduto e abbiamo fatto fatica a recuperare un'unitarietà".