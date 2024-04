Fancel (Generali), pmi poco consapevoli sulla sicurezza digitale

"Il livello di consapevolezza digitale delle imprese italiane ancora non è sufficiente soprattutto nelle Pmi". Lo afferma il country manager e ceo di Generali Italia e vicepresidente di Ania, Giancarlo Fancel, a Innovation by Ania illustrando i risultati del Cyber Index Pmi realizzato da Generali con Confindustria: il livello medio di consapevolezza in materia di sicurezza digitale è di 51 su 100. "A volte le imprese neanche si accorgono di essere state oggetto di attacchi", osserva Fancel spiegando che c'è il rischio di "creare una catena di attacchi cyber molto significativa". "Le imprese assicurative possono sicuramente fare molto per proteggere dai rischi, ma dall'altra parte ci deve essere la consapevolezza di essere esposti a un rischio", osserva Fancel.