Export Cina +0,5%, surplus novembre a 68,39 miliardi

A novembre, la Cina ha registrato un surplus commerciale di 68,39 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 66,49 miliardi dello stesso mese dell'anno precedente e ben al di sopra dei 58 miliardi stimati dagli analisti. Secondo i dati diffusi dalle Dogane cinesi, l'export è tornato inaspettatamente in positivo - per la prima volta in 7 mesi - grazie alla lieve crescita dello 0,5%, nonostante le previsioni di un calo dell'1,1%. D'altro canto, l'import ha subito una contrazione dello 0,6%, nonostante le previsioni di un incremento dell'3,3%.