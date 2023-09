Europa in attesa della Fed, Milano +0,6% I mercati azionari europei sono attorno alla parità in attesa delle decisioni della Federal Reserve sui tassi. Milano sale dello 0,6%, Londra dello 0,1%, Parigi è piatta e Francoforte scende dello 0,2%. Mosca cede circa due punti percentuali. I titoli di Stato mondiali sono in forte calo, con i bond a 5 anni statunitensi al 4,5%. Piazza Affari vede Mps in rialzo del 4%, Tim del 3% e Diasorin e Cnh in calo.